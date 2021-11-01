Семак ответил на вопрос о реакции Дзюбы на то, что он не играет в стартовом составе

Главный тренер «Зенита» перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» ответил на вопрос о том, как реагирует нападающий Артем Дзюба на то, что он не всегда играет в стартовом составе. Слова Семака передает «Матч ТВ».

«Конкуренция — очень важная составляющая прогресса клуба и игроков. Она позволяет держать себя в предельно мотивированном состоянии. Ну, и хочу отметить, что номинально у нас три игрока атакующих в этой схеме. У нас есть возможность варьировать состав. У каждого есть сильные качества и не самые сильные. Нам важно разобраться, кто в каком состоянии находится, и выставить оптимальный состав на тот или иной матч», — сказал Семак.

Матч между «Ювентусом» и «Зенитом» пройдет 2 ноября в Турине. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. «Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0.

Ранее комментатор Геннадий Орлов, отвечая на вопрос болельщика о предстоящем матче против «Ювентуса», заявил, что петербургский клуб пока «выносит только мусор».