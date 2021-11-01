Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали минусовые температуры ночью 22:33
В Пентагоне заявили, что США следят за ситуацией на границе России и... 22:27
Комментатор намекнул, что Семак может сменить Карпина в сборной России 22:24
Губернатор Кузбасса призвал студию Лебедева извиниться за открытку с горящим... 22:20
Фанаты Бузовой призвали МХАТ вернуть спектакль «Чудесный грузин» 22:17
Вышел трейлер блокбастера «Морбиус» с Джаредом Лето 22:10
Основатель «Теремка» пожаловался Собянину на McDonald's 22:06
Вдова Табакова раскритиковала Женовача после его ухода из МХТ 22:02
В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться людям со слабым иммунитетом 21:56
Григорян считает, что Дзюба должен публично извиниться перед Семаком за свой... 21:54
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-тренер «Спартака» дал прогнозы на предстоящие матчи российских команд в еврокубках

close
100%
Global Look Press

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин, говоря с «Газетой.Ru» о предстоящих матчах российских команд в еврокубках, заявил, что больше всего шансов на победу имеет московский «Локомотив».

«Говоря о матче «Зенит» — «Ювентус», ничья была бы очень хорошим результатом. Выиграть в Турине очень сложно. «Спартак» — «Лестер»? «Лестер» сейчас на очень хорошем ходу. Если «Спартак» сыграет вничью в Англии – это будет хороший результат. Но думаю, что это будет очень сложно, поскольку «Лестеру» нужна победа, чтобы бороться за выход из группы, в которой сейчас сложная и запутанная ситуация.

Я не думаю, что негативный фон вокруг красно-белых подстегнет. Потому что накануне важные матчи уже были – мотивация была и с «Зенитом», и с тем же «Лестером» в Москве, и тот же «Ростов». Английский клуб сейчас просто выше мастерством, классом, они лучше подготовлены. Если «Спартак» проявит характер, дух командный, тогда у него есть шансы.

У «Локомотива», у единственного из всех наших команд в еврокубках, шансы есть даже выиграть, хотя в Москве не получилось. Но шансы примерно равны, потому что «Галатасарай» послабее «Лестера» и, естественно, «Ювентуса». «Железнодорожники» могут и в ничью сыграть, и выиграть, если будет мотивация, если будет хорошо подготовлена команда, если все футболисты смогут сыграть, которые сейчас под вопросом», — считает Гладилин.

2 ноября «Зенит» сыграет в гостях с «Ювентусом» в рамках Лиги чемпионов. 4 ноября в Лиге Европы «Локомотив» встретится с «Галатасараем» в Стамбуле, а «Спартак» в Англии проведет встречу с «Лестером».

Ранее заслуженный артист России Владимир Пресняков заявил, что «Зенит» сможет победить «Ювентус», но также выразил мнение, что форвард Артем Дзюба не должен выходить на поле в стартовом составе.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть