Экс-тренер «Спартака» дал прогнозы на предстоящие матчи российских команд в еврокубках

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин, говоря с «Газетой.Ru» о предстоящих матчах российских команд в еврокубках, заявил, что больше всего шансов на победу имеет московский «Локомотив».

«Говоря о матче «Зенит» — «Ювентус», ничья была бы очень хорошим результатом. Выиграть в Турине очень сложно. «Спартак» — «Лестер»? «Лестер» сейчас на очень хорошем ходу. Если «Спартак» сыграет вничью в Англии – это будет хороший результат. Но думаю, что это будет очень сложно, поскольку «Лестеру» нужна победа, чтобы бороться за выход из группы, в которой сейчас сложная и запутанная ситуация.

Я не думаю, что негативный фон вокруг красно-белых подстегнет. Потому что накануне важные матчи уже были – мотивация была и с «Зенитом», и с тем же «Лестером» в Москве, и тот же «Ростов». Английский клуб сейчас просто выше мастерством, классом, они лучше подготовлены. Если «Спартак» проявит характер, дух командный, тогда у него есть шансы.

У «Локомотива», у единственного из всех наших команд в еврокубках, шансы есть даже выиграть, хотя в Москве не получилось. Но шансы примерно равны, потому что «Галатасарай» послабее «Лестера» и, естественно, «Ювентуса». «Железнодорожники» могут и в ничью сыграть, и выиграть, если будет мотивация, если будет хорошо подготовлена команда, если все футболисты смогут сыграть, которые сейчас под вопросом», — считает Гладилин.

2 ноября «Зенит» сыграет в гостях с «Ювентусом» в рамках Лиги чемпионов. 4 ноября в Лиге Европы «Локомотив» встретится с «Галатасараем» в Стамбуле, а «Спартак» в Англии проведет встречу с «Лестером».

Ранее заслуженный артист России Владимир Пресняков заявил, что «Зенит» сможет победить «Ювентус», но также выразил мнение, что форвард Артем Дзюба не должен выходить на поле в стартовом составе.