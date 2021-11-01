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Форвард «Сент-Этьена» забил самый дальний гол чемпионата Франции

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РИА Новости

Тунисский нападающий французского «Сент-Этьена» Вахби Хазри отметился голом в гостевом матче 12-го тура Лиги 1 против «Меца» (1:1).

Хазри забил на 16-й минуте, установив окончательный счет встречи. Нападающий подобрал мяч в собственной штрафной, немного продвинулся вперед и точно пробил почти с 68 метров.

Статистическая компания Opta посчитала, что гол Хазри — это самый дальний гол в истории чемпионата Франции как минимум с 2006 года.

Тунисец выступает за Сент-Этьен с лета 2018 года. В этом сезоне чемпионата Франции 30-летний футболист забил семь мячей в 12 матчах. При этом остальные игроки французского клуба забили всего пять мячей.

«Сент-Этьен» занимает последнее место в турнирной таблице первенства — у команды шесть очков и ни одной победы после 12 туров. «Мец» с семью очками занимает 19-ю позицию.

Ранее сообщалось, что шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович сравнил нынешний «Пари Сен-Жермен» с тем, в котором довелось выступать ему.

Напомним, Ибрагимович выступал за парижан с 2012 по 2016 год.

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Футбол. Чемпионат Франции
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