«Сочи» обыграл «Арсенал» и вышел на третье место в РПЛ

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» принимал на своем поле «Сочи» переиграл тульский «Арсенал». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

На второй минуте отличился нападающий сочинской команды Матео Касьерра. На 66-й минуте Эванс Кангва сравнял счет в матче. На 79-й минуте Касьерра оформил дубль и принес своей команде победу и важные три очка.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Сочи».

Благодаря этой победе «Сочи» набрал 24 очка и поднялся на третье место в таблице РПЛ, имея равное количество очков с занимающим второе место «Локомотивом». Впереди только «Зенит», у которого на пять очков больше.

У «Арсенала» в активе 12 очков и команда находится на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что Агаларов забил 11-й гол в РПЛ и уверенно лидирует с споре бомбардиров.