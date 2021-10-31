Роналду повторил уникальное достижение Дрогба

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после забитого мяча в матче 10 тура Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма» стал самым возрастным автором гола и результативной передачи в игре чемпионата Англии с 2014 года. Об этом сообщает Opta.

Португалец отличился в 36 лет и 267 дней.

В 2014 году бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба отметился голом и голевой передачей также в 36 лет и 267 дней. Ивуариец тогда также отметился в матче против «Тоттенхэма».

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роналду пытается уговорить одноклубников поддержать главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.