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Валуев: теперь у Дзюбы с Карпиным 1:1

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Reuters

Депутат Госдумы Николай Валуев, говоря о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи сборной России для отбора ЧМ-2022, заявил, что хотел бы видеть в составе национальной команды 33-летнего форварда. Слова Валуева передает Sport24.

«Лично я хочу видеть Дзюбу в сборной России, мне жалко, что его там нет. Но что делать? Это решение тренерского штаба сборной, им виднее. Карпин озвучил решение не вызывать Артема как мнение тренерского штаба, а Дзюба в свое время сказал, что пока не набрал форму. Получается, теперь у них 1:1», — сказал Валуев

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба принял участие в 17 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении Дзюбы в сборную России.

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