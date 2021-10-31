Игрока «Барселоны» Агуэро госпитализировали с тахикардией после матча

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не смог доиграть матч 12-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» из-за проблем со здоровьем, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, аргентинец почувствовал дискомфорт в груди и головокружение, ему стало трудно дышать. У спортсмена была диагностирована небольшая тахикардия. В раздевалке его осмотрели врачи, после чего он был доставлен в больницу, поскольку этого требует медицинский протокол.

Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч.

Агуэро выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год. Он становился чемпионом Англии в сезонах-2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, обладателем Кубка страны (2018/19). Также форвард является трехкратным победителем Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019) и пятикратным обладателем Кубка лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

Ранее Агуэро заявил, что футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду имеет лучшие качества форварда, чем игрок «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.