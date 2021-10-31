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Объявлены лучшие выступления турнира UFC 267

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UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат объявил на странице в Twitter лучшие выступления турнира UFC 267, который прошел в Абу-Даби на «Бойцовском острове».

Денежные бонусы в размере $50 тысяч получили бразилец Гловер Тейшейра и шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

Во втором раунде главного боя турнира 42-летний представитель Бразилии победил удушающим приемом чемпиона UFC в полутяжелом весе Яна Блаховича. Тейшейра стал самым возрастным бойцом в истории UFC, которому удалось завоевать свой первый титул в промоушене.

Чимаев, вышедший в октагон впервые с 2020 года, также «задушил» своего соперника. Он одержал победу над представителем Китая Ли Джинлиангом. При этом оппонент шведа не нанес ни одного удара.

В других поединках мэйн-карда россиянин Магомед Анкалаев единогласным решением судей победил швейцарца Волкана Оздемира, представитель России Александр Волков одержал победу единогласным решением над поляком Марчином Тыбурой, его соотечественник Ислам Махачев болевым приемом «кимура» одолел новозеландца Дэна Хукера, а россиянин Петр Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее Чимаев пообещал «всех убить» после победы на турнире UFC 267.

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