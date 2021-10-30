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Стало известно, когда «Барселона» назначит нового главного тренера

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Reuters

Хави Эрнандес возглавит «Барселону» 3 или 4 ноября. Об этом сообщает AS.

По информации источника, до этого испанский специалист будет руководить «Аль-Саддом», который он возглавляет с 2019 года, после чего сосредоточится на работе в каталонском клубе.

Сообщается, что катарский клуб не будет требовать от «Барселоны» выплату отступных за тренера. В замен они хотели бы в ближайшие два года провести товарищеский матч с каталонским клубом.

Хави начал тренерскую карьеру в «Аль-Садде» в 2019 году. За это время он привел команду к золотым медалям чемпионата Катара.

28 октября «Барселона» объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 15 очков в десяти матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства. 27 октября команда впервые с 2002 года проиграла мадридскому «Райо Вальекано» (0:1).

Ранее сообщалось, что нидерландский тренер Рональд Куман получит компенсацию в размере €12 млн после досрочного разрыва контракта с «Барселоной».

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Футбол. Чемпионат Испании
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