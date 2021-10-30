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Веретенников о том, что Дзюба побил его рекорд: написал ему, но ответа не последовало

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РИА Новости

Тренер «Рубина» Олег Веретенников заявил, что поздравил форварда «Зенита» Артема Дзюбу с тем, что он побил рекорд по числу голов в чемпионатах России, но тот ему не ответил. Слова Веретенникова передает «РИА Спорт».

«Я отнесся вполне нормально, так как любой рекорд когда-то умножается и увеличивается. Я его не поздравил, так как у меня нет его контактов. Но в Instagram я ему написал. Ответа не последовало, может, сообщений было много и он не увидел. А так хочу его поздравить. Пусть радует своей игрой болельщиков. У меня никакой ревности нет. В последние сезоны Артем много забивал и был явным кандидатом, чтобы побить рекорд», — сказал Веретенников.

Нападающий «Зенита» вышел на замену в середине второго тайма матча с «Динамо» и спустя пару минут забил свой 144-й мяч в чемпионатах страны, таким образом став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143).

Стоит отметить, что Веретенников свои 143 гола забил в 274 матчах, в то время как Дзюбе для достижения такого результата потребовалось почти на сто игр больше — 373. На третьем месте в списке лучших бомбардиров чемпионатов России располагается Александр Кержаков, на счету которого 139 мячей.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин пожелал нападающему «Зенита» Артеме Дзюбе не останавливаться на достигнутом.

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Футбол. Чемпионат России
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