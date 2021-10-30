Стала известна причина, по которой Кузьмина не вернется на пост главы техкома FIG

Вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов объяснил, почему глава технического комитета организации Наталья Кузьмина не сможет переизбраться на свой пост.

Функционер заявил, что россиянка нарушила сроки подачи документов для участия в выборах, из-за чего ее кандидатура не будет внесена в итоговые списки для голосования.

«Кузьмина подала жалобу в независимый этический фонд, и этот фонд обратися в FIG с просьбой принять так называемые обеспечительные меры. Он принял жалобу, попросил вернуть ситуацию в доконфликтное состояние — то есть в момент, когда она еще была кандидатом. И FIG сейчас нас об этом проинформировал.

Сказать, что Кузьмина восстановлена в списках, сейчас нельзя. Ее уже никто не сможет выдвинуть, сроки выдвижения закончились 3 июня», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Дина Аверина установила абсолютный рекорд по числу побед на чемпионатах мира.