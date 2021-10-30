Калиниченко — Дзюбе: «В Москве тебе по-прежнему не рады!»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал рекорд нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы по числу голов в истории чемпионатов России.

По его словам, на данный момент форвард сине-бело-голубых является одним из лучших в стране.

«Дзюба — рекордсмен! С этим я его поздравляю. А каков он на рынке внешнем, этого нам уже не узнать.

Дзюбиньо, сегодня ты король Питера! В Москве тебе по-прежнему не рады!», — написал Калиниченко в своем Telegram-канале.

Напомним, Дзюба появился на поле на 66-й минуте матча с московским «Динамо» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), заменив хавбека Андрея Мостового. Через три минуты после выхода на замену форвард забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, превзойдя достижение бывшего нападающего волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова (143).

Ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной России Дмитрий Черышев прокомментировал рекорд форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы,