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Фигуристка Косторная рассказала, от чего начала сходить с ума на Гран-при Канады

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Алена Косторная поделилась мнением о своей короткой программе на Гран-при Канады Skate Canada.

Спортсменка показала результат 75,58 балла и заняла третье место место. Выиграла короткую программу Камила Валиева с результатом 84,19 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева, показавшая результат 81,24 балла.

«Рада, что смогла частично выполнить свой контент. Завтра буду настраиваться на выполнение элементов и показ программы.

Сидение в номере — это было трудно. Начинаешь сходить с ума, разговаривать с самим собой. Необычно. Рада, что мы смогли с собой справиться», — передает слова 18-летней фигуристки Sport24.

Этап Гран-при Skate Canada пройдет с 29 по 31 октября. На соревнованиях Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.

Ранее сообщалось, что во время проката у Дарья Павлюченко после падения на лед в одном из эпизодов порвались колготки.

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