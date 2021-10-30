Фигуристка Косторная рассказала, от чего начала сходить с ума на Гран-при Канады

Российская фигуристка Алена Косторная поделилась мнением о своей короткой программе на Гран-при Канады Skate Canada.

Спортсменка показала результат 75,58 балла и заняла третье место место. Выиграла короткую программу Камила Валиева с результатом 84,19 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева, показавшая результат 81,24 балла.

«Рада, что смогла частично выполнить свой контент. Завтра буду настраиваться на выполнение элементов и показ программы.

Сидение в номере — это было трудно. Начинаешь сходить с ума, разговаривать с самим собой. Необычно. Рада, что мы смогли с собой справиться», — передает слова 18-летней фигуристки Sport24.

Этап Гран-при Skate Canada пройдет с 29 по 31 октября. На соревнованиях Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.

Ранее сообщалось, что во время проката у Дарья Павлюченко после падения на лед в одном из эпизодов порвались колготки.