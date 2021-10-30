Валиева выиграла короткую программу на Гран-при Канады

Россиянка Камила Валиева одержала победу в короткой программе на Гран-при Канады по фигурному катанию — Skate Canada. Ее результат 84,19 балла.

Второе и третье места также заняли отечественные фигуристки. Елизавета Туктамышева показала результат 81,24 балла и финишировала вслед за Валиевой, а Алена Косторная замкнула тройку с результатом — 75,58 балла.

Этап Гран-при Skate Canada пройдет с 29 по 31 октября. На соревнованиях Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.

Гран-при Канады (Skate Canada)

Ванкувер, Канада

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 84,19

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 81,24

2. Алена Косторная (Россия) – 75,58

Ранее сообщалось, что во время проката у Дарья Павлюченко после падения на лед в одном из эпизодов порвались колготки.