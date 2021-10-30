Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Трампа обивинили в использовании для его соцсети исходного кода другой компании 07:33
Экс-игрок сборной России рассказал, за счет чего Дзюба побил рекорд Веретенникова 07:33
Фитнес-индустрия попросила о послаблениях у Минфина России 07:31
В США обеспокоены атаками русских хакеров на сельское хозяйство страны 07:11
Фигуристка Косторная рассказала, от чего начала сходить с ума на Гран-при Канады 07:10
В Благовещенске борца с коррупцией задержали при получении взятки 06:59
Экс-хавбек «Спартака» — Дзюбе: в Москве тебе по прежнему не... 06:55
Врачи предупредили о быстром поражении легких после первых симптомов Covid-19 06:47
Суд признал Зейна Малика виновным в насилии по отношению к Джиджи Хадид и... 06:26
Комментатор Орлов назвал Дзюбу медленным футболистом 06:22
Бесплатная ставка 1000 р.

Валиева выиграла короткую программу на Гран-при Канады

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Россиянка Камила Валиева одержала победу в короткой программе на Гран-при Канады по фигурному катанию — Skate Canada. Ее результат 84,19 балла.

Второе и третье места также заняли отечественные фигуристки. Елизавета Туктамышева показала результат 81,24 балла и финишировала вслед за Валиевой, а Алена Косторная замкнула тройку с результатом — 75,58 балла.

Этап Гран-при Skate Canada пройдет с 29 по 31 октября. На соревнованиях Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.

Гран-при Канады (Skate Canada)
Ванкувер, Канада
Женщины
Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 84,19

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 81,24

2. Алена Косторная (Россия) – 75,58

Ранее сообщалось, что во время проката у Дарья Павлюченко после падения на лед в одном из эпизодов порвались колготки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть