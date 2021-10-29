Губерниев: Дина Аверина — одна из величайших гимнасток, но ей надо меньше думать о политике

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев порадовался за российскую гимнастку Дину Аверину, которая сравнялась по количеству золотых медалей чемпионата мира с Евгенией Канаевой (по 17). Аверина на проходящем в Японии турнире взяла три медали высшей пробы, она стала первой в упражнениях с обручем, мячом и булавами.

«Прекрасно, что Дина догнала Канаеву. Аверина выиграет еще. Главное, чтобы было спокойствие и хладнокровие. Поменьше слез после досадных, но совсем не трагичных неудач, как на чемпионате мира. Надо готовиться к Олимпиаде и всех победить через три года. Дина — одна из величайших гимнасток. Меньше думать о политике, больше о деле», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. Отечественные гимнастки завоевали пять золотых медалей: три из них на счету Дины Авериной, еще две награды высшей пробы Россия завоевала за победу в групповом многоборье и за победу в командном турнире. Также у подопечных Ирины Винер-Усмановой три серебряные медали и одна бронзовая.

Ранее сообщалось, что Россия досрочно выиграла медальный зачет ЧМ по художественной гимнастике.