Сенаторы США хотят внести инициативу о бойкоте Игр в Пекине в оборонный бюджет

Группа сенаторов от демократической и республиканской партии во главе с сенатором-республиканцем Миттом Ромни предложила внести в оборонный бюджет на следующий финансовый год инициативу о бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает Reuters.

Поправка предусматривает запрет госсекретарю США тратить федеральные средства на «поддержку» присутствия государственных служащих США на соревнованиях. При этом спортсмены, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, будут продолжать получать средства.

По мнению Ромни, подобный способ бойкотировать Олимпиаду-2022 «навредит Коммунистической партии Китая, но не заденет американских спортсменов».

7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая.

Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии. Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее МИД Китая выразил протест Конгрессу США за попытки бойкотировать Игры в Пекине.