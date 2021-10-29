Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Генерал ВС США Хайтен назвал Россию главной военной угрозой 03:56
Российский фигурист Дмитриев планирует выступать за США 03:53
Королева Великобритании выразила надежду, что сможет вновь ездить на лошади 03:43
Эксперт Васильев рассказал про «опасный» тюнинг автомобилей 03:40
Врач Тяжельников предупредил об вредности пассивного отдыха в нерабочую неделю 03:31
Российские ученые зафиксировали сильнейшую вспышку класса X на Солнце 03:29
Пушков ответил властям Польши на просьбу снизить цену на газ 03:29
Госдеп считает, что Сербия улучшает военные отношения с США в ущерб отношениям... 03:19
Психиатр Назаров рассказал о психологических проблемах против перенесенного... 03:11
В Денисовой пещере нашли украшения древних людей из мрамора возрастом... 03:10
Бесплатная ставка 1000 р.

Сенаторы США хотят внести инициативу о бойкоте Игр в Пекине в оборонный бюджет

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Группа сенаторов от демократической и республиканской партии во главе с сенатором-республиканцем Миттом Ромни предложила внести в оборонный бюджет на следующий финансовый год инициативу о бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает Reuters.

Поправка предусматривает запрет госсекретарю США тратить федеральные средства на «поддержку» присутствия государственных служащих США на соревнованиях. При этом спортсмены, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, будут продолжать получать средства.

По мнению Ромни, подобный способ бойкотировать Олимпиаду-2022 «навредит Коммунистической партии Китая, но не заденет американских спортсменов».

7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая.

Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии. Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее МИД Китая выразил протест Конгрессу США за попытки бойкотировать Игры в Пекине.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть