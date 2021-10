Российский боец UFC попытался испугать соперника на дуэли взглядов

Претендент на временный пояс легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата Петр Ян провел дуэль взглядов со своим противником Кори Сэндхагеном перед боем на турнире UFC 267.

В ходе дуэли Ян дернулся в сторону американца и попытался его спровоцировать, но Сэндхаген никак он отреагировал на действия россиянина.

Схватка между бойцами станет со-главным поединком UFC 267. Турнир пройдет в Абу-Даби 30 октября.

Изначально соперником россиянина должен был стать чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг. Однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Interim bantamweight gold is on the line for Petr Yan and Cory Sandhagen #UFC267 pic.twitter.com/ECSWci7juv