Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Покрас Лампас продал утку для блокчейн-игры за почти 4 млн рублей 21:58
Адвокат Ассанжа заявил о высоком риске суицида подзащитного 21:57
Тренер «Зенита» рассказал, как Дзюба взаимодействует с бразильцами 21:56
В Лос-Анджелесе провели марш против стигматизации маленьких членов 21:56
Собчак рассказала, что зарабатывает более $4 млн в год 21:42
В МИД РФ заявили о готовности к конструктивному диалогу с США 21:38
В Москве на коляску с младенцем упали строительные ограждения 21:28
Цукерберг переименовал Facebook в Meta 21:25
В Союзе таджикистанцев призвали строго наказать блогера, осквернившего храм... 21:23
Вашингтон рассчитывает на результативные переговоры с Москвой... 21:21
Бесплатная ставка 1000 р.

Российский боец UFC попытался испугать соперника на дуэли взглядов

close
100%
USA Today Sports/Reuters

Претендент на временный пояс легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата Петр Ян провел дуэль взглядов со своим противником Кори Сэндхагеном перед боем на турнире UFC 267.

В ходе дуэли Ян дернулся в сторону американца и попытался его спровоцировать, но Сэндхаген никак он отреагировал на действия россиянина.

Схватка между бойцами станет со-главным поединком UFC 267. Турнир пройдет в Абу-Даби 30 октября.

Изначально соперником россиянина должен был стать чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг. Однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее сообщалось, что американский промоушен Bellator обновил рейтинг бойцов смешанного стиля (MMA) в тяжелом весе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть