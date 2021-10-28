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Судья извинился за незасчитанный гол Месси

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Global Look Press

Хорхе Паутассо, бывший помощник в прошлом главного тренера Херардо Мартино, рассказал, что арбитр Матеу Лахос извинился за то, что по ошибке отменил забитый мяч экс-нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. Слова Паутассо передает Què T.

Напомним, 17 мая 2014 года в матче 38 тура чемпионата Испании Месси отметился забитым мячом в матче против «Атлетико», который в итоге стал чемпионом того сезона. Тот матч завершился вничью. В случае победы «Барселона» стала бы обладателем титула.

«Судья извинился перед Мартино за это решение. Он сказал, что ошибся», — сказал тренер.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Ранее сообщалось, что нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси поссорился со своим одноклубником — еще одним аргентинским форвардом Мауро Икарди.

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Футбол. Чемпионат Испании
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