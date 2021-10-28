«Спартак» не будет продлевать контракт с Рассказовым, если подпишет игрока «Арсенала»

Московский «Спартак» не будет продлевать контракт с защитником Николаем Рассказовым, если подпишет полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича. Об этом сообщает Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Рассказов провел 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Transfermarkt оценивает защитника в €1,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал контракт с Хлусевичем.

Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер. Переход будет совершен, если футболист успешно пройдет медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Хлусевич принял участие в 12 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами, а также сделал одну результативную передачу.