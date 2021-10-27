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Гол и передача Сергачева принесли «Тампе» победу над «Питтсбургом»

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Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостевой команды со счетом 5:1. «Тампа» прервала серию из трех поражений подряд.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев в этом поединке набрал два очка — он сам поразил ворота соперника, а также вместе с Алексом Киллорном помог отличиться Брейдену Пойнту.

Теперь на счету Сергачева 5 (2+3) очков в семи матчах этого сезона. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Пантерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:5
0:1 — Пойнт (Киллорн, Сергачев), 20:31;
0:2 — Палат (Барре-Буле, Белльмар), 31:18;
0:3 — Макдона (Стэмкос, Жозеф), 31:28;
0:4 — Сергачев, 56:55;
1:4 — Цукер (Гюнцель), 57:43;
1:5 — Киллорн (Палат, Макдона), 58:55.

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Хоккей. НХЛ
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