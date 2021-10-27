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Булыкин посоветовал Кокорину «взяться за голову»

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Global Look Press

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова Иржи Ярошика, что российскому форварду итальянской «Фиорентины» Александру Кокорину нужно перебраться в чемпионат Нидерландов, передает «ВсеПроСпорт».

По мнению Булыкина, основная проблема форварда заключается не в команде, в которой он играет.

«Я думаю, просто Кокорину надо взяться за голову и начать играть и тренироваться. Все знают, что у него есть мастерство, но, к сожалению, с характером не все так хорошо. Поэтому если он соберется, то может заиграть в любой команде», — заявил Булыкин.

В текущем сезоне россиянин трижды выходил на замену в матчах «Фиорентины», проведя на поле в общей сложности 27 минут игрового времени.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик выразил мнение, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин мог бы успешно играть в чемпионате Нидерландов.

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Футбол. Чемпионат Италии
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