Комбаров о матче «Спартак» — «Динамо» Киев: это не останется без политического внимания

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что возможный товарищеский матч между «Спартаком» и киевским «Динамо» не сможет обойтись без политического внимания. Слова Комбарова передает «Спорт-Экспресс».

«Если откинуть все политические нюансы и оставить только спорт, то получится прекрасный матч. Но не думаю, что это останется без околофутбольного внимания, политического. Кто-то будет негодовать, появятся поводы для лишних неспортивных разговоров. Если руководители клубов договорятся, идея вполне реальна. Нужно оставлять только спорт и откидывать лишние моменты», — сказал Комбаров.

Накануне ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов предложил провести товарищескую встречу между московской и киевской командами.

С 2014 года УЕФА разводит российские и украинские клубы при жеребьевке европейских турниров под эгидой организации.

В последний раз «Спартак» встречался с киевским «Динамо» 7 июня 2013 года в рамках товарищеского турнира. Всего команды встречались между собой 131 раз. На счету красно-белых 52 победы, киевская команда выигрывала 47 раз, 32 встречи завершились вничью.

Ранее сообщалось, что комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев не верит в возможность проведения матча между «Спартаком» и киевским «Динамо».