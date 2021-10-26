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Болельщица «Вашингтона» бросила на лед бюстгальтер во время матча с «Оттавой»

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Winslow Townson/USA TODAY Sports

Болельщица «Вашингтон Кэпиталз» бросила на лед свой бюстгальтер во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой Сенаторз».

Этот инцидент произошел сразу после того, как хет-трик в матче оформил нападающий Ти Джей Оши. Согласно устоявшейся традиции, хоккейные болельщики бросают на лед свои кепки, чтобы поздравить игрока, который отличился в матче такой результативностью.

Однако фанатка «столичных» пошла дальше и бросила на лед часть своего нижнего белья, что весьма повеселило Оши. Видеозапись момента была опубликована в Twitter-аккаунте столичного клуба.

Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу «Вашингтона». Также в матче отметился дублем российский форвард Александр Овечкин.

Оши оформил свой шестой хет-трик в карьере и первый с 5 мая 2021 года. Он никогда не оформлял двух хет-триков за один год.

Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил клюшку болельщице, которая ради матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проехала 3000 км.

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Хоккей. НХЛ
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