Овечкин возглавил зачет снайперов регулярного чемпионата НХЛ

36-леьний российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил зачет снайперов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) этого сезона.

В матче против «Оттавы Сенаторз», который завершился со счетом 7:5 в пользу «столичных», российский форвард оформил дубль. Эти голы стали для Овечкина шестым и седьмым в сезоне, что позволило ему возглавить зачет.

Следом идут хоккеисты, которые в сезоне забросили по шесть шайб — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци, капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар и нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм.

В нынешнем сезоне за шесть матчей Овечкин набрал 12 (7+5) очков, он отличается в каждом поединке.

Ранее сообщалось, что Овечкин превзошел одно из достижений именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Овечкин в 84-й за карьеру в НХЛ забросил минимум две шайбы за матч в гостевой игре, что стало новым рекордом НХЛ. До этого достижение принадлежало Гретцки, он 83 раза оформлял дубль в выездных матчах.