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Глушаков призвал фанатов объединиться со «Спартаком» после разгрома от «Зенита»

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РИА Новости

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал разгромное поражение своей бывшей команды — московского «Спартака» — от петербургского «Зенита» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес. Это поражение стало самым крупным для «Спартака» в истории национального первенства.

«Конечно, обидное поражение, выходить психологически нужно из такого состояния. Я думаю, что всем нужно объединиться — и болельщикам, и команде. Без нормальной поддержки болельщиков футболистам тяжело будет восстановиться психологически», — заявил футболист.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке. В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» запустил в продажу футболку, посвященную разгромной победе над московским «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

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Футбол. Чемпионат России
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