«Зенит» выпустил футболку с надписью «7:1», посвященную разгрому «Спартака»

Петербургский «Зенит» запустил в продажу футболку, посвященную разгромной победе над московским «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футболка темно-синего цвета имеет на груди надпись — счет поединка. Официальный Telegram-канал петербургского клуба сообщил, что первый тираж был раскуплен в первый день продаж, всего на это потребовалось два часа.

Встреча завершилась со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес. Это поражение стало самым крупным для «Спартака» в истории национального первенства.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке. В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов, говоря в эфире «Радио Зенит» о победе «Зенита» в матче 12 тура Российской премьер-лиги над «Спартаком», выразил сожаление, что петербургский клуб не забил восьмой мяч.