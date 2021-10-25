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«Спартак» сделал заявление по поводу задержания болельщиков после матча с «Зенитом»

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karpinside/Instagram

В «Спартаке» сделали официальное заявление по поводу задержания болельщиков московской команды после матча 12-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (1:7). Слова пресс-службы московского клуба передает «Спорт-Экспресс».

«В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков «Спартака», пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча с «Зенитом». Трое из них были признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и оштрафованы на сумму от 10 до 12 тысяч рублей. Также болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия сроком на один год», — говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала пятерых болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге.

В отношении двоих болельщиков составлены административные протоколы за нарушение статьи 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство, наказывается штрафом до 2,5 тыс. руб. или арестом до 15 суток — «Газета.Ru»), после чего они были отпущены. В отношении остальных проводится административное разбирательство.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

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Футбол. Чемпионат России
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