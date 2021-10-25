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Стало известно, какие клубы КХЛ больше всех тратят на зарплаты хоккеистов

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РИА Новости

Стали известны зарплатные бюджеты всех 24 команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) без учета бонусов в сезоне-2021/22. Об этом сообщает Sport24.

Из платежных ведомостей клубов следует, что команды потратят на зарплаты 14,39 млрд рублей.

Среди команд Восточной конференции наибольший бюджет у омского «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева» — 900 млн рублей. На Западе больше всех на зарплаты потратят ярославский «Локомотив» и ЦСКА — 900 млн рублей.

Напомним, с сезона-2020/21 в КХЛ был введен «жесткий» потолок зарплат, который составляет 900 млн рублей.

В Восточной конференции после 21-го тура в турнирной таблице лидирует магнитогорский «Металлург» с 38-ю очками, в западной конференции — петербургский СКА, набравший после 21-го тура 31 очко.

Ранее сообщалось, что матчи Российской премьер-лиги и Континентальной хоккейной лиги , запланированные на нерабочие дни, не будут отменены.

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Хоккей. КХЛ
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