Канадская журналистка — о Гран-при в США: Трусова даже близко не стоит с Мияхарой

Журналистка из Канады Беверли Смит поделилась мнением о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при в США, сравнив ее с представительницей Японии Сатоко Мияхарой.

Трусова завоевала золото, Мияхара заняла седьмое место.

«Александра Трусова, выигравшая бронзовую медаль на последнем чемпионате мира, набрала 217,20 балла тогда, в то время как другая россиянка Анна Щербакова выиграла с результатом в 233,17 балла. Трусова сегодня побила эту оценку всего с одним квадом. Но…

Каори Сакамото имеет самую высокую оценку за компоненты в произвольной программе — 70,23. Трусова четвертая — с 69,00. Мияхара позади нее — 68,91. Трусова даже близко не стоит рядом с Мияхарой», — написала журналистка в Twitter.

Ранее Александра Трусова стала победительницей этапа Гран-при Skate America, который прошел в Лас-Вегасе.

Второй стала ее соотечественница Дарья Усачева (217,31). Третье место заняла кореянка Ён Ю (216,97).

Следующий этап Гран-при пройдет в канадском Ванкувере. На Skate Canada Россию должны представить Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.