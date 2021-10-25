Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Гимнастка Мельникова обратилась к японке, которой отдали золото ЧМ после протеста 09:36
В Турции три парапланериста столкнулись в воздухе и упали в море 09:28
Гинцбург: около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших купили сертификат 09:24
В ОП назвали способ борьбы с пропагандирующими насилие играми 09:23
Экс-игрок «Зенита» Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак» 09:21
Парковка в Москве будет бесплатной с 4 по 6 ноября 09:09
Агент Миранчука объяснил малое количество игрового времени хавбека... 09:02
В Новосибирской области завели 17 дел о продаже COVID-сертификатов 09:00
«Ъ»: цены на новые автомобили вырастут до конца года 08:51
Посол Германии заявил, что идет подготовка встречи глав МИД в «нормандском... 08:48
Бесплатная ставка 1000 р.

Боец Исмаилов не ожидал, что Емельяненко так быстро расправится с Джонсоном

close
100%
@BellatorMMA/Twitter

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Все нормально получилось. Я за Федора болел, так что рад победе. Не ожидал, что он так быстро сможет расправиться с Джонсоном. Думал, что бой хотя бы до середины дойдет. Теперь ждем новые бои Федора», — приводит слова бойца «СЭ».

45-летний россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее журналист Владимир Познер назвал Федора Емельяненко гордостью России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях