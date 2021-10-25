Боец Исмаилов не ожидал, что Емельяненко так быстро расправится с Джонсоном

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Все нормально получилось. Я за Федора болел, так что рад победе. Не ожидал, что он так быстро сможет расправиться с Джонсоном. Думал, что бой хотя бы до середины дойдет. Теперь ждем новые бои Федора», — приводит слова бойца «СЭ».

45-летний россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее журналист Владимир Познер назвал Федора Емельяненко гордостью России.