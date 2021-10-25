Трусова: некоторые мальчики говорят, что мои четверные лучше их

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о выполнении четверных прыжков в произвольной программе.

«Мне приятно, что некоторые мальчики говорят, что мои четверные лучше их. Мне нравятся их четверные, училась по ним. Не считаю себя сильнее мужчин», — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию двукратного олимпийского чемпиона Плющенко. Год спустя она вернулась к Тутберидзе.

Ранее Трусова стала победительницей этапа Гран-при Skate America.