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Трусова рассказала о взаимоотношениях с Загитовой и Медведевой

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РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о взаимоотношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной победительницей первенств мира Евгенией Медведевой.

«Общаемся с Загитовой и Медведевой. Сейчас они редко тренируются, а раньше виделись каждый день. Они мне всегда давали советы и помогали. С Женей мы даже жили в одной комнате в Новогорске», — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

Все три фигуристки являются ученицами российского тренера Этери Тутберидзе.

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

Ранее Трусова стала победительницей этапа Гран-при Skate America.

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