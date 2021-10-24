Полицейские избили болельщиков «Спартака» в перерыве матча с «Зенитом»

В перерыве матча 12 тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» сотрудники полиции избили болельщиков красно-белых. Об этом сообщается в Telegram-канале «Выездные заметки».

«В перерыве матча при попытке покинуть территорию стадиона представителями органов были жестоко избиты фанаты «Спартака». При избиении использовались дубинки и электрошокеры. На данный момент пять красно-белых болельщиков находятся в отделе, у одного из них серьезная травма головы. Скорая медицинская помощь парням не оказывается. В Санкт-Петербурге опять ментовской беспредел», – говорится в сообщении.

Матч, прошедший в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершился победой «Зенита» со счетом 7:1.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 26 очков. «Спартак» после 12 встреч располагается на седьмой строчке, набрав 17 баллов.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

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