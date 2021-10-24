Ловчев: купите Рую Витории игроков, ему дали говно, он с ними и играет

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал игру красно-белых в матче 12 тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (1:7). Слова Ловчева передает «Матч ТВ».

«Ну это позор и все. «Зенит» сильнее на четыре гола уже в первом тайме. Одна команда играет в футбол, другая мучается. Этот состав «Спартака» с Рассказовым и прочими, с ними красно-белые не будут сражаться за титулы, это слабые игроки. Это вопрос к руководителям клуба, купите Рую Витории игроков, ему дали говно, он с ними и играет. С него нечего спрашивать, ему ни одного игрока не купили», — сказал Ловчев.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 26 очков. «Спартак» после 12 встреч располагается на седьмой строчке, набрав 17 баллов.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал ужасной игру красно-белых.