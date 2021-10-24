Познер отреагировал на победу Емельяненко над Джонсоном

Журналист Владимир Познер, говоря о победе Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном, назвал российского бойца гордостью страны. Слова Познера передает «Чемпионат».

«Федор Емельяненко является великим спортсменом. Мы вчера в октагоне увидели, что он в своем возрасте может быть всё еще хорош. Я рад, что Федор продолжает свою карьеру. Нужно ли заканчивать? Федор должен сам принять решение об этом. Видимо у него, судя по всему, еще много сил. Я поздравляю его, он настоящий боец и гордость страны», – заявил Познер.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры.