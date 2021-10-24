Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экономист Миронов предложил ввести талоны на еду из-за роста цен 16:42
Режиссер Рогожкин умер в результате продолжительной болезни 16:34
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета... 16:31
В Госдуме ответили на решение Госдепа США по визам для россиян 16:31
Вирусолог Тимаков назвал важный орган, который часто страдает при COVID-19 16:21
«Ужасное известие»: звезда «Особенностей…» рассказал о шоке от сообщения... 16:16
Соседка рассказала о подозреваемом в убийстве женщины в Орске 16:15
Губерниев считает, что Емельяненко не завершит карьеру после победы над Джонсоном 16:13
В Саратове женщина протащила по лестнице вниз головой дочь из-за 200 рублей 16:09
Рогозин поддержал заявление главы NASA об инопланетянах 16:04
Бесплатная ставка 1000 р.

Тренер сборной России по спортивной гимнастике: судьи отняли у Мельниковой золото ЧМ

close
100%
Reuters

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала судейство на чемпионате мира в Японии, заявив, что Ангелине Мельниковой не засчитали 0,1 балла, которые могли гарантировать ей первое место. Слова Родионенко передает ТАСС.

«Судьи не засчитали этот элемент, и наши тренеры оперативно подали протест, который был отклонен. Доказывать что-либо сейчас бесполезно. У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого», – сказала Родионенко.

Ранее Ангелина Мельникова выиграла серебряную медаль в вольных упражнениях.

21-летняя спортсменка по итогам своего выступления набрала 14 баллов.

Победу же одержала представительница страны-хозяйки мирового первенства Маи Мураками, опередившая Мельникову на 0,066 балла.

Бронзовая награда досталась американке Лиэнн Вонг. Ее результат — 13,833 балла.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях