Тренер сборной России по спортивной гимнастике: судьи отняли у Мельниковой золото ЧМ

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала судейство на чемпионате мира в Японии, заявив, что Ангелине Мельниковой не засчитали 0,1 балла, которые могли гарантировать ей первое место. Слова Родионенко передает ТАСС.

«Судьи не засчитали этот элемент, и наши тренеры оперативно подали протест, который был отклонен. Доказывать что-либо сейчас бесполезно. У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого», – сказала Родионенко.

Ранее Ангелина Мельникова выиграла серебряную медаль в вольных упражнениях.

21-летняя спортсменка по итогам своего выступления набрала 14 баллов.

Победу же одержала представительница страны-хозяйки мирового первенства Маи Мураками, опередившая Мельникову на 0,066 балла.

Бронзовая награда досталась американке Лиэнн Вонг. Ее результат — 13,833 балла.