Губерниев считает, что Емельяненко не завершит карьеру после победы над Джонсоном

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что Федор Емельяненко не завершит карьеру после победы над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. Слова Губерниева передает «Чемпионат».

«Федор — парень возрастной, возможно, лучшие бои остались позади, и ему нужно было быстро побеждать Джонсона. С этим он прекрасно справился, просто блестяще. Я очень рад его победе, чувствую, что он не закончит, и будет ещё один бой. Также по ходу всего чувствовалось, что Емельяненко легче, более универсален, чем Тимоти», — сказал Губерниев.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев восхитился победой Федора Емельяненко.