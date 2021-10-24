Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экономист Миронов предложил ввести талоны на еду из-за роста цен 16:42
Режиссер Рогожкин умер в результате продолжительной болезни 16:34
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета... 16:31
В Госдуме ответили на решение Госдепа США по визам для россиян 16:31
Тренер сборной России по спортивной гимнастике: судьи отняли у Мельниковой... 16:29
Вирусолог Тимаков назвал важный орган, который часто страдает при COVID-19 16:21
«Ужасное известие»: звезда «Особенностей…» рассказал о шоке от сообщения... 16:16
Соседка рассказала о подозреваемом в убийстве женщины в Орске 16:15
В Саратове женщина протащила по лестнице вниз головой дочь из-за 200 рублей 16:09
Рогозин поддержал заявление главы NASA об инопланетянах 16:04
Бесплатная ставка 1000 р.

Губерниев считает, что Емельяненко не завершит карьеру после победы над Джонсоном

close
100%
@BellatorMMA/Twitter

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что Федор Емельяненко не завершит карьеру после победы над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. Слова Губерниева передает «Чемпионат».

«Федор — парень возрастной, возможно, лучшие бои остались позади, и ему нужно было быстро побеждать Джонсона. С этим он прекрасно справился, просто блестяще. Я очень рад его победе, чувствую, что он не закончит, и будет ещё один бой. Также по ходу всего чувствовалось, что Емельяненко легче, более универсален, чем Тимоти», — сказал Губерниев.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев восхитился победой Федора Емельяненко.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях