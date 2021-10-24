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Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рубина» на матч РПЛ

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rubin-kazan.ru

Стали известны стартовые составы «Уфы» и казанского «Рубина» на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Кротов, Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура, Ботака-Иобома.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Напомним, что игра пройдет в столице республики Башкортостан на стадионе «BetBoom Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Перед этой встречей подопечные Алексея Стукалова располагаются на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе девять очков.

Команда под руководством Леонида Слуцкого после 11 туров набрала 15 очков и идет на девятой позиции.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что спортивные мероприятия на территории России, запланированные на нерабочие дни, не будут отменены.

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Футбол. Чемпионат России
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