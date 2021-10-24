Моуринью заявил, что не считает себя засранцем

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о трансферной политике клуба.

По его словам, предыдущие владельцы «волков» допустили много ошибок, из-за чего нынешнему руководству приходится проделывать большую работу для исправления ситуации.

«Когда кто-то говорит, что Моуринью недоволен, то это большая ложь. Моуринью хочет больше игроков? Конечно, как и любой тренер, он хочет новых футболистов, чтобы поддерживать баланс и проводить ротацию.

Моуринью хочет, чтобы все игроки были на одном уровне? Да, но Моуринью — не засранец, он уважает владельцев клуба. Моуринью понимает и принимает ситуацию», — приводит слова португальца Football Italia.

Напомним, что в прошлом матче «Рома» потерпела сокрушительное поражение от норвежского «Будё-Глимта» в рамках Лиги конференций (1:6).

Ранее сообщалось, что бывшего испанского футболиста убило током во время подзарядки телефона.