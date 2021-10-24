Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Четырехлетний ребенок выпал с балкона в Нижнем Тагиле 13:45
США обратились к Северной Корее с просьбой прекратить ракетные пуски 13:32
Прокуратура проверит сообщения о попытке массового суицида в колонии... 13:27
Боец Василевский назвал причину поражения Джонсона от Федора Емельяненко 13:18
Новое уголовное дело завели после аварии с автобусом и «КамАЗом» в Калмыкии 13:15
Адвокат Саакашвили заявил, что власти Грузии планируют ликвидацию политика 13:13
СБ Украины ликвидировала управляемую из России преступную группировку 12:59
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рубина» на матч РПЛ 12:57
Боец Василевский: кажется, что с возрастом Федор Емельяненко становится только... 12:47
В Сочи объявлено штормовое предупреждение 12:41
Бесплатная ставка 1000 р.

Моуринью заявил, что не считает себя засранцем

close
100%
Reuters

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о трансферной политике клуба.

По его словам, предыдущие владельцы «волков» допустили много ошибок, из-за чего нынешнему руководству приходится проделывать большую работу для исправления ситуации.

«Когда кто-то говорит, что Моуринью недоволен, то это большая ложь. Моуринью хочет больше игроков? Конечно, как и любой тренер, он хочет новых футболистов, чтобы поддерживать баланс и проводить ротацию.

Моуринью хочет, чтобы все игроки были на одном уровне? Да, но Моуринью — не засранец, он уважает владельцев клуба. Моуринью понимает и принимает ситуацию», — приводит слова португальца Football Italia.

Напомним, что в прошлом матче «Рома» потерпела сокрушительное поражение от норвежского «Будё-Глимта» в рамках Лиги конференций (1:6).

Ранее сообщалось, что бывшего испанского футболиста убило током во время подзарядки телефона.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях