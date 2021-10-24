Трусова готова вакцинироваться, чтобы поехать на Олимпиаду в Пекине

Бронзовая призерка чемпионата мира 2021 года в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова выразила готовность пройти курс вакцинации от коронавирусной инфекции, чтобы получить возможность отправиться на зимние Олимпийские игры в Пекине.

Напомним, что на момент старта Игр Трусовой будет 17 лет.

«Конечно, если нужно будет вакцинироваться для участия в Олимпиаде, то я сделаю прививку. Но туда еще нужно попасть. Конкуренция — это всегда хорошо. Я рада, что в России есть столько сильных девочек. Будем бороться на чемпионате России», — приводит слова Трусовой «Чемпионат».

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры.

Ранее сообщалось, что фигурист Нэйтан Чен проиграл первые соревнования после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.