Шлеменко рассказал, за счет чего Емельяненко победил Джонсона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Ожидал, что так быстро все закончится. Федя победил за счет маневренности и скорости. Джонсон был тяжелее Емельяненко.

Емельяненко в очередной раз доказал свое величие. Дай бог каждому, быть в такой форме в 45 лет. Это легендарно. Я бы на его месте не заканчивал. Можно сделать ему реванш с Бейдером. Получить пояс — тогда будет все вообще классно», — приводит слова бойца «Чемпионат.com».

Россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее Федор Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры после победы над Тимоти Джонсоном.