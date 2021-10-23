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В «Аталанте» отреагировали на информацию о возможной продаже Миранчука

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Global Look Press

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси опроверг информацию о возможной продаже российского полузащитника Алексея Миранчука. Слова Перкасси передает «Спорт-Экспресс».

«Клуб готов продать Миранчука, чтобы купить другого игрока? Нет, это фейк», — сказал Перкасси.

Ранее сообщалось, что Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также он отметился голевой передачей во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:2).

Контракт Алексея Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Полузащитник перешел в клуб Бергамо летом 2020 года.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет €15 млн.

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Футбол. Чемпионат Италии
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