23 октября 2021, 20:39 «Челси» установил исторический рекорд АПЛ по результативности Павел Хрущёв

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Лондонский «Челси» установил рекорд по результативности в Английской премьер-лиге, обыграв на своем поле «Норвич» со счетом 7:0, сообщает

Команда из Лондона в 18-й раз в истории забили больше шести голов за матч.

После девяти туров «Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 22 очка. «Норвич» занимает последнее место набрав лишь два балла. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» с 17 очками. Третье место занимает «Ливерпуль», который добыл 18 очков.

В следующем туре «Челси» встретится с «Саутгемптоном» 26 октября. «Норвич 31 октября на своем поле примет «Лидс».

Ранее футболисты «Норвича» поддержали своего вратаря, у которого диагностировали рак.