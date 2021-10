«Челси» установил исторический рекорд АПЛ по результативности

Команда из Лондона в 18-й раз в истории забили больше шести голов за матч.

После девяти туров «Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 22 очка. «Норвич» занимает последнее место набрав лишь два балла. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» с 17 очками. Третье место занимает «Ливерпуль», который добыл 18 очков.

В следующем туре «Челси» встретится с «Саутгемптоном» 26 октября. «Норвич 31 октября на своем поле примет «Лидс».

Ранее футболисты «Норвича» поддержали своего вратаря, у которого диагностировали рак.

18 - This is the 18th time @ChelseaFC have scored 6+ goals in a Premier League match - more often than any other side in the competition's history. Uncensored. #CHENOR