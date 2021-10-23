Футболисты «Норвича» поддержали своего вратаря, у которого диагностировали рак

Футболисты «Норвича» перед матчем девятого тура Английской премьер-лиги против «Челси» поддержали вратаря команды Дэниэля Бардена, которому поставили диагноз рак яичек.
Игроки вышли на поле в футболках с надписью: «Мы с тобой. Будь сильным, Дэн».
18 октября Бардену озвучили его диагноз. Голкипер выступал за шотландский «Ливингстон» на правах аренды, но теперь будет вынужден сделать паузу в карьере.
Барден перешел в «Норвич» из «Арсенала» в январе 2019 года. Сезон-2019/20 он провел на правах аренды в Бери Тауне, сыграв 26 матчей во всех соревнованиях. В марте 2020 года он подписал новый контракт с «Норвичем».
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бардена оценивается в €250 тыс.
Ранее бывший голкипер итальянского футбольного клуба «Реджина» Даниэль Леоне скончался в возрасте 28 лет от онкологического заболевания.
Футболисты «Норвича» вышли на сегодняшний матч с «Челси» в футболках с надписью «Мы с тобой. Будь сильным, Дэн» ��— Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 23, 2021
Так они поддержали молодого вратаря клуба Дэна Бардена, у которого в понедельник обнаружили рак. pic.twitter.com/KWaTkUjJ7V