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Хоркина не считает выступление Мельниковой в опорном прыжке провалом

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала выступление Ангелины Мельниковой на чемпионате мира — 2021, которая завоевала бронзовую награду в опорном прыжке.

«За любой медалью на международном уровне стоит большой труд, огромное количество людей, поэтому выступление Мельниковой точно нельзя считать неудачным. Безусловно, она могла побороться за второе место, но для того, чтобы биться за золото, нужно усложнять прыжки. Ребека Андраде — действующая олимпийская чемпионка в опорном прыжке, поэтому с ней соревноваться непросто.

С тем арсеналом, что есть у Мельниковой, ее бронза — хороший результат», — заявила Хоркина.

Напомним, что спортсменка получила за свое выступление 13,966 балла. Победу одержала представительница Бразилии Ребека Андраде (14,966), серебро досталось итальянке Азии Д'Амато (14,083).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее сообщалось, что Григорий Климентьев взял бронзу в упражнениях на кольцах на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

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