Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ельцин-центр не будет работать с организаторами концерта Вадима Самойлова 14:43
Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам России 14:43
Юрист оценил вероятность высшей меры наказания для Алека Болдуина 14:30
Славянская ТЭС на Украине остановлена из-за отсутствия угля 14:29
Российский гимнаст Климентьев взял бронзу в упражнениях на кольцах... 14:27
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону сбил пенсионерку и скрылся с места аварии 14:22
Умерла звезда фильма «Тени забытых предков» Татьяна Бестаева 14:22
Певица Тейлор Свифт зарегистрировалась в «ВКонтакте» 14:09
Свищев назвал невыдачу виз Канады фигуристам вмешательством в подготовку... 14:08
Вин Дизель отвел к алтарю дочь погибшего Пола Уокера 14:03
Бесплатная ставка 1000 р.

В Госдуме заявили, что проблемы с визами Канады окажут давление на российских фигуристов

close
100%
Сергей Бобылев/ТАСС

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что проблемы с получением виз Канады негативно скажутся на российских фигуристах перед стартом этапа Гран-при Skate Canada.

«Это психологическое давление. Ведь остальные спортсмены уже будут находиться там, проходить акклиматизацию, привыкать ко льду, размещаться в гостиницах и настраиваться на турнир. А наши будут сидеть на чемоданах и думать, прилетят они или не прилетят. Это точно не поспособствует психологическому равновесию перед стартом. Фигурное катание – сложный вид спорта, технический, где любой психологический срыв может повлиять на выступление спортсмена.

Алексей Ягудин сказал, что это политическое решение — я бы не торопился так говорить, посмотрим, что дальше будет. Все зависит от организаторов. Они должны были изначально проверить возможные визовые проблемы. Ведь проблема нарисовалась не прямо сейчас, а заранее. И они должны были ее решить. Такая мощная организация, как Федерация фигурного катания Канады, должна была этим озаботиться. Очень бы не хотелось считать это провокацией, но это все-таки недоработка, которая, к сожалению, может повлечь какие-то проблемы с выступлением наших ребят. Но мы на них надеемся, у них такой серьезный сейчас подъем», — сказал Свищев «Газете.Ru».

В числе тех, кто пока не имеет визы, — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов. Вылет в Канаду российской делегации запланирован на 24 октября. Соревнования пройдут в Ванкувере с 29 по 31 октября.

Ранее Свищев назвал невыдачу виз Канады фигуристам вмешательством в подготовку перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях