В Госдуме заявили, что проблемы с визами Канады окажут давление на российских фигуристов

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что проблемы с получением виз Канады негативно скажутся на российских фигуристах перед стартом этапа Гран-при Skate Canada.

«Это психологическое давление. Ведь остальные спортсмены уже будут находиться там, проходить акклиматизацию, привыкать ко льду, размещаться в гостиницах и настраиваться на турнир. А наши будут сидеть на чемоданах и думать, прилетят они или не прилетят. Это точно не поспособствует психологическому равновесию перед стартом. Фигурное катание – сложный вид спорта, технический, где любой психологический срыв может повлиять на выступление спортсмена.

Алексей Ягудин сказал, что это политическое решение — я бы не торопился так говорить, посмотрим, что дальше будет. Все зависит от организаторов. Они должны были изначально проверить возможные визовые проблемы. Ведь проблема нарисовалась не прямо сейчас, а заранее. И они должны были ее решить. Такая мощная организация, как Федерация фигурного катания Канады, должна была этим озаботиться. Очень бы не хотелось считать это провокацией, но это все-таки недоработка, которая, к сожалению, может повлечь какие-то проблемы с выступлением наших ребят. Но мы на них надеемся, у них такой серьезный сейчас подъем», — сказал Свищев «Газете.Ru».

В числе тех, кто пока не имеет визы, — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов. Вылет в Канаду российской делегации запланирован на 24 октября. Соревнования пройдут в Ванкувере с 29 по 31 октября.

Ранее Свищев назвал невыдачу виз Канады фигуристам вмешательством в подготовку перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.