Роналду пристыдил одноклубников в перерыве матча Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду произнес мотивационную речь в перерыве матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» из Бергамо. После первого тайма «красные дьяволы» уступали со счетом 0:2.

«Он спросил, не стыдно ли им, и сказал, что «Манчестер Юнайтед» не может так выступать на глазах у своих фанатов. Он сказал партнерам, что они должны выиграть игру, и, если этого не сделают, могут не пройти в плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует The Sun источника в «Манчестер Юнайтед».

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 3:2. В составе гостей отличились Марио Пашалич и Мерих Демирал. У хозяев мячи забили Маркус Рашфорд, Гарри Магуайр и Криштиану Роналду.

После трех туров Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед», набравший шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы F. «Аталанта» с четырьмя баллами располагается на второй строчке.

Ранее Роналду поделился мыслями о завершении карьеры в национальной команде ради того, чтобы сосредоточиться на выступлениях за клуб.