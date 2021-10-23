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Синицына дважды упала с четверного тулупа на тренировке перед Гран-при США

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РИА Новости

Российские фигуристки провели тренировку перед выступлением на Гран-при США. На льду оказалось две спортсменки из России — Ксения Синицына и Дарья Усачева.

Информацию предоставил в своем Twitter журналист Джеки Вонг.

Синицына трижды предприняла попытку исполнить тулуп в четыре оборота, однако два попытки завершились падением, а один прыжок вышел с сильным недокрутом. Падение было также с тройного флипа, а остальные прыжки фигуристка исполнила чисто.

Усачева допустила степ-аут на сольном тройном флипе и в каскаде тройной флип – двойной тулуп. При этом спортсменка не стала заходить на тройной аксель, а остальные прыжки выполнила без помарок.

На Гран-при в США также должна выступить Александра Трусова, однако она на тренировку не пришла. Стоит отметить, что она получила травму ноги перед стартом первого этапа серии Гран-при сезона-2021/22 Skate America. Фигуристка заявила, что сейчас не находится в той форме, чтобы выступать на максимуме.

Ранее сообщалось, что двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала, как травма российской фигуристки Трусовой может повлиять на ее выступление на Гран-при в США.

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