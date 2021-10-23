Авторитетное итальянское издание раскритиковало Роналду за роль в «Ювентусе»

Авторитетное итальянское издание Tuttosport опубликовало достаточно критичный текст, посвященный игре португальского нападающего Криштиану Роналду в туринском «Ювентусе».

Издание отмечает, что Роналду не смог взять на себя роль лидера, не был частью коллектива, а также не участвовал в оборонительных действиях команды.

«В итоге, из-за действий Роналду произошло разрушение закона, который до этого момента скреплял «Ювентус»: равенство, смирение и единство. За три года этот эффект подорвал дисциплину раздевалки, где, если закон не одинаков для всех, открываются опасные трещины», — указано в материале.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в который забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что защитник и капитан туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о влиянии позднего ухода португальского нападающего Криштиану Роналду из итальянской команды.