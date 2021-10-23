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Месси поссорился с Икарди и просит «ПСЖ» обменять футболиста на Агуэро

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Global Look Press

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси поссорился со своим одноклубником — еще одним аргентинским форвардом Мауро Икарди, сообщает Mirror.

По информации источника, Месси просит клуб включить Икарди в сделку по Серхио Агуэро, который 17 октября дебютировал за «Барселону». При этом причина конфликта между аргентинцами неизвестна.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе «ПСЖ» 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды «Реймс».

В октябре Икарди стал участником громкого скандала — супруга футболиста Ванда Нара обвинила его в измене и удалила все фото с ним. Сообщалось, что у Икарди роман с 29-летней аргентинской моделью Чиной Суарес.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Аргентины Альфио Басиле считает, что «Пари Сен-Жермен» неправильно использует на поле нападающего Лионеля Месси.

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Футбол. Чемпионат Франции
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